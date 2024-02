Auto | basta monopolio di Stellantis Spunta Elon Musk Urso | “Abbiamo contatti anche con Tesla”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) ”Per difendere la filiera dell’motive in Italia bisogna produrre almeno 1 milione die almeno 300 veicoli commerciali’‘. I numeri sono del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, sulla situazione della filiera industriale dell’motive, snocciolati nel corso di un’audizione alla Commissione Attività produttive della Camera. “Solo in Italia c’è un solo produttore di. Noi stiamo lavorando per far arrivare una seconda casamobilistica e creare le condizioni per rafforzare le aziende dell’indotto e renderlo più competitivo sui mercati internazionali”, annunciail giorno dopo le indiscrezioni su un possibile arrivo in Italia del colosso cinese del settore delle macchine elettriche Byd. Ma c’è ...