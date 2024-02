Auteri studia la squadra per il Foggia | Ciciretti strappa applausi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLagiallorossa si è allenata questo pomeriggio all’Antistadio Imbriani. Gli uomini agli ordini di mister Gaetanosi stanno preparando alla sfida di sabato sera contro ildi mister Cudini dopo il sonoro successo per 4 a 0 nel derby al Santa Colomba contro il Sorrento. Per la truppa giallorossa è in programma la seconda gara interna consecutiva e il tecnico sannita può sorridere: tutti presenti all’allenamento. Soltanto il difensore Pastina, forse perchè squalificato, ha effettuato lavoro differenziato in modo da avere più tempo per recuperare dal leggero acciacco accusato lunedi sera con il Sorrento. Il tecnico di Floridia ha diviso il gruppo in due parti tra esercitazioni tattiche e chi ha svolto il lavoro prima in palestra e poi effettuando corse a metà campo. Per la sfida con i ...