Attivazioni di servizi non richiesti a clienti Tim da parte di 5 società esterne La Gdf sequestra 322 milioni di euro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano, con i colleghi del Nucleo speciale tutela privacy e frodi di Roma, hanno notificato un provvedimento di sequestro per quasi 322dinel secondo filone dell’indagine milanese, aperta nel 2018, su una maxi truffa attraverso idi telefonia che questa volta ruota attorno a Tim, azienda che non è indagata. Il decreto di sequestro, firmato dal gip su richiesta dei pm, riguarda altre 5che con l’azienda di tlc – a cui sono stati congelati quasi 250– avrebbero venduto cosiddetti “vas”. Gli indagati sono oltre 20. In questo secondo filone dell’indagine gli indagati, tra i quali alcuni all’epoca dipendenti Tim senza ruoli apicali, rispondono di frode informatica ...