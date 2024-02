ATP Dubai | Lorenzo Sonego fa sognare per un set | poi Medvedev emerge alla distanza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un grandeesce sconfitto al secondo turno dell’ATP 500 dicontro Daniil: finisce 3-6, 6-3, 6-4 in favore della testa di serie numero 1 in due ore di gioco. Pochi rimpianti per il giocatore italiano che ha giocato un’ottima partita specie nel primo set e mezzo e può uscire con ottime indicazioni da questa sfida. Il russo avanza ai quarti di finale e affronterà uno tra Davidovich Fokina e Mensik. Un primo set stupendo parte subito bene perche si prende un break di vantaggio grazie a una progressione straordinaria con il dritto, che mette in difficoltà unin difficoltà, specie in uscita dal servizio. Break che viene recuperato dal tennista russo trovando costanza in risposta da lontano e infilando l’azzurro non appena si avvicina a rete. I ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Splendido approccio lungolinea in back del torinese. 15-15 Super dritto inside in di Sonego. 0-15 Frettoloso ...

