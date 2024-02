Atp Dubai 2024 | Sonego vince un ottimo primo set | poi cede in rimonta a Medvedev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lorenzoincanta per un set, lotta fino alla fine ma è costretto are il passo al più quotato Daniilnell’incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di. 3-6 6-3 6-3 il punteggio in favore del russo, che ha impiegato due ore di gioco per avere la meglio sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti e approdare ai quarti di finale. Pochi rimpianti per, protagonista di unset davvero notevole in cui ha creato grossi problemi al suo avversario. Non è un caso però chesia numero 4 al mondo e, quando è salito in cattedra alzando il livello del proprio tennis, Lorenzo non ha potuto far altro che inchinarsi. Resta comunque più che positivo il torneo del torinese, bravo a riscattare il doloroso ...