Atp di Dubai | Sonego va avanti nel torneo | ora Medvedev al secondo turno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)– Avanza alLorenzonelAtp 500 di. Il numero 48 atp si è imposto in tre set sull’indiano Sumit Nagal, numero 97 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-1 in oltre due ore di gioco. Il torinese se la vedrà ora con il russo Daniil, testa di serie numero 1 e campione in carica., numero 4 del mondo, ha superato il kazako Alexander Shevchenko, numero 47 del rankin Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e mezza di gioco. Esordio vincente per Luciano Darderi alAtp 250 di Santiago del Cile (terra, montepremi 661.585 dollari). L’azzurro, numero 80 del mondo, supera dopo una ‘maratona’ di tre ore e un quarto l’argentino Facundo Bagnis, numero 148 del ranking e ...