Atletica | ufficiale | dopo rinuncia Italia | Mondiali del 2027 assegnati subito a Pechino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Poche oreladell’, arriva l’ufficialità immediata da parte del consiglio della World Athletics, riunito a Glasgow per iindoor: ididelsi disputeranno a. Assegnata dunque alla Cina la rassegna iridata alla quale il Governono ha detto no a causa di mancate rassicurazioni sulle coperture finanziarie per poter organizzare l’evento. “Congratulazioni aper il successo della sua candidatura a ospitare i Campionati del Mondo diLeggera nel– ha dichiarato il numero uno di World Athetics, Sebastian Coe – 12 anniche i nostri atleti hanno illuminato lo Stadio Nazionale per la 15a ...

Milan, Pioli studia la Lazio: il report dell'allenamento: come riporta il sito ufficiale del Milan, oggi la squadra ha svolto una prima parte dell'allenamento in palestra per l'attivazione muscolare, esercizi sulla forza. Successivamente la squadra è stata ...lalaziosiamonoi

IL MINISTRO - Abodi: "Sui mondiali di Atletica il governo ha fatto il possibile": "Il Governo ha fatto tutto il possibile per sostenere la candidatura per i Mondiali di Atletica del 2027, anche chiedendo a novembre dello scorso anno alla Fidal di predisporre un business plan, ...napolimagazine

Atletica: sold out l'ottava CMP Venice Night Trail: Chiudono con circa un mese di anticipo per sold out le iscrizione all' 8^ CMP Venice Night Trail, il trail notturno organizzato da Venicemarathon con il fondamentale supporto e patrocinio dell’Amminis ...napolimagazine