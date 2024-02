Atletica | niente soldi dal Governo | l’Italia ritira la candidatura per i Mondiali a Roma nel 2027

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo gli Europei del 2024 il sogno era quello di portare aanche idi: laper ilera stata mandata, c’erano anche buone speranze per vedere tutto il meglio del globo nella Capitale, ma purtroppo non sarà così. Arrivata infatti oggi la notizia che la Federazione italianaleggera ha deciso dire laper l’appuntamento iridato che si terrà tra tre anni. La motivazione è ben nota: ilinfatti non ha garantito i fondi necessari per la manifestazione. L’annuncio in un comunicato: “Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski, la FIDAL ha comunicato il ...

