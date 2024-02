Atletica Mondiali Glasgow 2024 | La Torre | “Tappa di passaggio importante | non potremo dare nulla per scontato”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Antonio La, direttore tecnico della FIDAL, ha parlato ai canali ufficiali della federazione in vista deiIndoor di, di scena all’Emirates Arena della città scozzese dall’1 al 3 marzo: “Nonostante l’assenza dei sette campioni olimpici azzurri, sarà un evento che ci dirà molto. Nonper, anche perché non sarà affatto un Mondiale di secondo piano come testimoniato dalla presenza di Lyles e Coleman. Siamo reduci da molte prestazioni positive ottenute in tutti i settori, ma adesso inizia l’“vera”. Dobbiamo verificare chi siamo quando si accende il fuoco della competizione – ha proseguito il direttore tecnico – Negli ultimi anni siamo tornati a essere protagonisti e, oltre a ...

