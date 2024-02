Atletica | La Torre | “Fabbri-Weir | accendere la competitività Furlani approccio leggero Ali fa vedere grandi cose”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Italia punta a essere grande protagonista ai Mondiali Indoor 2024 dileggera, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Il DT Antonio Laha fatto il punto della situazione alla vigilia dell’evento attraverso i canali federali: “Non ci sarà nessuno dei sette campioni olimpici azzurri, ma non per questo si sta parlando meno dell’italiana. Anzi, tutt’altro. Glasgow è un evento che dirà tanto, la presenza di Lyles e Coleman certifica che non sarà un Mondiale di serie B e che non potremo dare nulla per scontato. Veniamo da tante belle prestazioni ottenute in contesti significativi e in tutti i settori: va benissimo questo bell’inverno di risultati, ma ora, passatemi l’espressione, inizia l’‘vera’. Bisogna cominciare a verificare chi siamo quando si accende il fuoco ...