Atletica | la speranza del salto con l’asta Simone Bertelli | “Ci provo per Parigi | ma la mia Olimpiade sarà nel 2028”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione condotta da Ferdinando Savarese andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il neo-campione italiano assoluto indoor diconrappresenta uno dei giovani talenti più interessanti per il futuro dell’azzurra, vantando a soli 19 anni un personale di 5.55 dopo un’impressionante crescita prestazionale nelle ultime due stagioni. “Sicuramente l’inizio di stagione non è stato dei migliori, almeno con le prime due gare. Ho lavorato molto quest’inverno, quindi dovevo carburare un attimo e aggiustare un po’ la rincorsa e le aste da usare. In base a quanto corri veloce e quanta potenza hai, devi cambiare asta. Avevo tanta potenza e non capivo bene quale asta utilizzare, poi alla fine ho trovato la quadra ai ...