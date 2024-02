Atletica | Furlani | ‘Mi ispiro a Tamberi e non vedo l?ora di saltare all?Olimpico’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Prosegue il countdown per l?avvio dei Campionati Europei diLeggera Roma 2024. Tra 100 giorni lo Stadio Olimpico e il Parco del Foro Italico diventeranno il teatro del grande evento internazionale, che tornerà nella Capitale cinquanta anni dopo l?ultima edizione ospitata dall?Italia nel 1974. Dal 7 al 12 giugno quasi 1.600 atleti si sfideranno a Roma per 6 giorni consecutivi di gara ad alto contenuto tecnico e spettacolare, con 11 sessioni complessive, 5 al mattino e 6 serali. I migliori atleti italiani e del continente si confronteranno in 24 diverse discipline per contendersi le 141 medaglie in palio. I biglietti e gli abbonamenti per seguire dal vivo i Campionati Europei diLeggera Roma 2024 sono in vendita sulla piattaforma di Vivaticket (roma2024.vivaticket.it), con prezzi a partire da 5 euro più ...