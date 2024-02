Atletica | Fidal ritira candidatura | niente Mondiali 2027 a Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski, laha comunicato il ritiro delladiquale sede dei Campionati del Mondo del. “La decisione – si legge in una nota della Feder– è conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto, il cui atto finale, la decisione della sede del Mondiale, avverrà con ogni probabilità quest’oggi”. Qualche giorno fa laera stata presentata al finlandese Antti Pihlakoski , il presidente della commissione di valutazione, con un lungo video in cui erano stati registrati anche i messaggi video del ministro dello sport Andrea Abodi e del sindaco di ...