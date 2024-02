Atalanta | la novità contro l’Inter potrebbe essere Isak Hien Formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bergamo, 28 febbraio 2024 – Lanell’di scena stasera al Meazza alle 20.45la capolista Interil debutto dal primo minuto di. Il 25enne centrale difensivo svedese dovrebbe prendere il posto al centro della difesa nerazzurra dell’acciaccato Giorgio Scalvini, che ha recuperato a tempo di record dalla lussazione alla spalla subita domenica sera nel finaleil Milan ma non è ancora al meglio. Acquistato nei primi giorni di gennaio dal Verona per 9 milioni il corazziere scandinavo finora ha trovato spazio, con appena 59 minuti disputati in quattro apparizioni nei finali di gara, restando anche fermo tre settimane tra gennaio e febbraio per un problema muscolare. Adesso, dopo aver ...