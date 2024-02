Assegno di Inclusione 2024 | è possibile utilizzarlo per pagare gli elettrodomestici? La risposta che chiarisce il dubbio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Come si può utilizzare il sostegno economico? Ti spieghiamo se èutilizzare l’diperIlsegna l’arrivo dell’di, si tratta della misura economica che andrà ufficialmente a sostituire il Reddito di Cittadinanza. Sono davvero in molti a chiederselo – Cityrumors.itQuesta misura economica erogata dallo Stato arriva in un momento in cui i cittadini sono particolarmente in difficoltà per via della crisi economica e sociale a cui tutti siamo sottoposti. Ma in molti si chiedono se èutilizzare l’dianche per potergli. Vediamolo ...