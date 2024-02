Assalto a una volante della polizia | guerriglia in città- Piantedosi | “Inaccettabile”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un episodio di tensione si è verificato a Torino, davanti alla questura, quando un gruppo di circa 50 autonomi appartenenti ai centri sociali ha messo in atto un’azione di protesta decisamente aggressiva. Il nucleo di questo dissenso ha preso di mira unacon l’obiettivo di liberare un uomo di origini marocchine, il quale stava per essere trasferito in un centro di rimpatrio in vistasua estradizione. La situazione è rapidamente degenerata quando alcuni manifestanti hanno tentato di forzare l’apertura delle portiere del veicolo di servizio, colpendolo con calci e pugni. La, circondata e attaccata, è diventata il simbolo di un confronto diretto e fisico tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Successivamente, il gruppo di antagonisti ha proseguito il proprio ...