Asllani | «Atalanta squadra difficile! Io sfrutto le occasioni»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)prima di Inter-, recupero della ventunesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato della sua seconda chance da titolare consecutiva.IMPORTANTI – Kristjanha parlato così prima di Inter-: «Il campionato sta andando molto bene, affrontiamo unaveramente difficile. Cercheremo di portare i nostri punti a casa. Io cerco di sfruttare tutte leche mi vengono date, con il lavoro e umiltà. Davanti ho giocatori forti, cerco di imparare e andare avanti. Calhanoglu mi ha fatto i complimenti, mi ha parlato molto il giorno prima della partita. Davanti ho un ragazzo fondamentale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...