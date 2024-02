Ascolti TV del 27 febbraio | Gloria trionfa | mentre Ciao Darwin delude con il meglio

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ti sei mai chiesto quale show televisivo ha tenuto incollati allo schermo più spettatori la sera del martedì 27? Ecco a te la risposta! Martedì sera è stato ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di TV. Tra i protagonisti della serata abbiamo la terza puntata di, che ha chiuso in gran stile, catturando l'attenzione del pubblico italiano. Questa serie TV di Rai1, che vanta nel cast nomi come Sabrina Ferilli e Sergio Assisi, è riuscita a coinvolgere circa 3 milioni e 200 mila spettatori, assicurandosi la vittoria nella competizione degli. Canale5 ha cercato di contrastare Rai1 proponendo una selezione dei momenti più importanti dell'ultima edizione di. Nonostante gli sforzi, la principale rete Mediaset ha totalizzato circa 1 milione di spettatori in ...