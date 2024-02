Ascoli-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I marchigiani cercano punti pesanti per raggiungere una salvezza alla quale gli emiliani sembrano già poter ottenere.si giocherà domenica 3 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Del Duca: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il pareggio casalingo ottenuto contro Il Brescia tiene ampiamente in corsa i bianconeri per la salvezza che difatti dista appena due punti. La squadra di Castori ha però bisogno di tornare con più continuità alla vittoria che, nelle ultime cinque partite, si è vista una sola volta Gli emiliani vedono il traguardo della salvezza vicino, grazie ad una serie di risultati utili che gli hanno permesso di abbandonare abbastanza velocemente la zona rossa. Il vantaggio sulla zona ...