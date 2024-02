Arsenale da guerra nascosto sul tetto di un box | Kalashnikov e fucili d’assalto 650 colpi al minuto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Napoli, 28 febbraio 2024 – Armi danascoste sullaia di un box abusivo. È la scoperta fatta dai carabinieri a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Un vero e proprioquello trovato in un borsone di tela blu posizionato sulla copertura in lamiera e poi coperto da erbacce, edera e da rami secchi. Il piccolo garage abusivo si trova vicino ai palazzi del rione Moscarella, le case popolari del ‘lotto 4’. All'interno del borsone – erosi dalle intemperie e dalle piogge, ma perfettamente funzionanti – c’erano otto armi da fuoco pesanti. Cosa c’era nel borsone Nel dettaglio, i carabinieri hanno trovato un fucile d'assalto Ak47e un fucile a pompa Spas calibro 12, di quelli capaci di sfondare una porta. E poi dued'assalto Steyr Aug di produzione austriaca, con una ...

