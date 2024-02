Arrestato spacciatore a Cascina. Vendeva eroina vicino a una scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Spacciavaa una, ma è stato fermato dai finanzieri. L’uomo, tunisino di 43 anni, è stato visto dai militari proprio mentre cedeva alcune dosi di. Subito sono intervenuti bloccando lo, con l'ausilio dei cani antidroga. L’uomo è sttao trovato in possesso di 10 dosi di cocaina, una di hashish e cinque involucri di, più denaro in contante sequestrato come provento dell'attività di spaccio e un telefono cellulare. La droga sequestrata avrebbe fruttato allocirca 1.000 euro. Poi a casa del pusher è stato ritrovato materiale di confezionamento per le dosi. Allo straniero, processato per direttissima, è stata applicata la misura cautelare di obbligo di dimora e di ...