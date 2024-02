Arrestati due ventenni per l’omicidio di Andrea Bossi | accoltellato in casa lo scorso gennaio a Cairate Conoscevano la vittima

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono due gli arresti perdi, il 26enne di Fagnano Olona residente aucciso a coltellate il 27. I giovani, di 20 e 21 anni, fanno parte della cerchia delle amicizie dellaed entrambi risiedono nella provincia di Varese. Laconosceva i suoi assassini, motivo per cui li aveva anche fatti entrare in. Gli arresti arrivano dopo un “mese di intensa attività d’indagine coordinata dalla procura di Busto Arsizio, che ha visto i carabinieri scandagliare ogni aspetto della vita privata della, alla ricerca di elementi utili”. Il sopralluogo sulla scena del crimine e le immagini delle telecamere hanno fatto emergere degli indizi a carico degli ...

Due ragazzi di 20 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Varese per l' Omicidio di Andrea Bossi commesso nell'appartamento della vittima a Cairate ... (tg24.sky)

15.00 Due persone sono state arrestate per l' Omicidio di Andrea Bossi, 26 anni, ucciso nella notte fra il 26 e il 27 gennaio scorsi con una coltellata nella ... (televideo.rai)

Omicidio Andrea Bossi, ucciso con una coltellata al collo per rubargli soldi e gioielli: Arrestati due ventenni: Due giovani sui 20 anni sono stati Arrestati, questa mattina dai carabinieri del reparto operativo di Varese su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale bustese dopo un mese ...ilmattino

Consegna 'itinerante' di droga a Catania, 2 arresti: Due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati Arrestati a Catania dai carabinieri mentre consegnavano marijuana per le vie della città a bordo di una Lancia Delta. La loro auto è stata bloccata in viale ...ansa

Pescara. Due uomini fingendosi agenti entra in casa di un 77enne e rubano 50mila euro: Arrestati dalla PS: (wn24)-Pescara – La Polizia di Stato di Pescara ha arrestato due uomini che, fingendosi agenti delle forze dell’ordine, sono entrati in casa di una 77enne per sottrarle oltre 50mila euro di denaro e ...wallnews24