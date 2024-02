Argentina | il governo Milei proibisce l’uso del linguaggio inclusivo Provocazione contro le “nemiche” femministe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Per decisione del presidente Javier, procederemo ad avviare un procedimento per vietare ile tutto ciò che riguarda la prospettiva di genere in tutta la pubblica amministrazione nazionale”, ha dichiarato il portavoce della presidenza, Manuel Adorni. “Non sarà possibile utilizzare la “e”, la chiocciola, o la x” questo per “evitare l’inutile inserimento del femminile in tutti i documenti della pubblica amministrazione”, ha aggiunto. “La lingua che contempla tutti i settori è lo spagnolo” ha chiosato Adorni che sostiene che “la prospettiva di genere è stata utilizzata anche come business della politica“. A pochi giorni dall’8 marzo ilmette il “turbo” e, come promesso in campagna elettorale, attacca e provoca chi valuta come “nemico” ovvero il movimento ...