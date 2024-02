Ardea | vigilanza armata a Nuova California | il comitato di quartiere aderisce al progetto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 27 febbraio 2024- “In considerazione del profondo stato di degrado e abbandono del nostro, vista l’esiguo numero di forze dell’ordine presenti nel territorio, che nonostante l’impegno profuso non riescono a coprire un territorio così vasto e così difficile, vista la mancanza di un commissariato di polizia, in considerazione dei continui e ripetuti furti nelle abitazioni e di molti autoveicoli, su proposta di alcuni commercianti locali, comediabbiamo deciso di aderire alpilota di sicurezza privata neldi, espandibile anche a Tor San Lorenzo e Tor San Lorenzo Lido e altri quartieri di“. Così, in una nota stampa, Piero D’Angeli, presidente ...

Ardea, blitz in una struttura per anziani non autorizzata. Un’altra casa degli orrori: La struttura abusiva ospitava circa quindici anziani, alcuni dei quali non autosufficienti. Ispezionato il seminterrato.ilfaroonline