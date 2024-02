Ardea | rapina a largo Falcone Borsellino | anziana scippata e derubata finisce in ospedale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Un episodio disi è verificato questa sera alle 19 in, dove una donna di circa 70 anni è stata vittima di uno scippo violento, tramutatosi in. L’aggressore, presumibilmente coinvolto in attività di spaccio, ha derubato la donna mentre usciva da un negozio di casalinghi. Nonostante la resistenza dell’, l’aggressore è riuscito prima a trascinarla in terra, poi a strapparle la borsa e fuggire, peraltro inciampando durante la fuga. Sul posto sono intervenute due pattuglie del 112 (una proveniente da Nettuno e l’altra da Anzio), e un’ambulanza, che ha trasportato la vittima incon sospette fratture. Questo episodio di violenza ha scosso la comunità locale, che lamenta da tempo ...

