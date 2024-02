Arabia Saudita | il fondo di Bin Salman mette le mani sul tennis | il ranking Atp prende il suo nome

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La classifica mondiale delsi chiamerà “Pif Atps” e il vincitore delle Atp Finals di Torino sarà incoronato Year-End No. 1, presented by Pif. È il segno dei tempi, nello specifico dell’ascesa dell’ai vertici dello sport mondiale. Ora il Public Investment Fund (Pif), ilsovrano del regimedi Bin, ha messo lesul, nell’ambito di una politica di sportwashing sempre più smaccata e aggressiva. È stata annunciata una nuova partnership con l’Atp, l’associazione deiti professionisti. Che cosa prevede? La novità più impattante riguarda appunto la classifica Atp, che cambia. Il nuovo “sponsor” Piflo zampino anche ...

