Aprilia Ruba merce da un negozio | 40enne denunciato a piede libero

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)– Nel corso della giornata del 27 febbraio ad(LT), i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di attività d’indagine, hannoin stato di libertà per “furto aggravato”, un cittadino marocchinoresidente ad Anzio; l’uomo si è reso autore di un furto avvenuto nella nottata del 23 ottobre 2023 in danno L'articolo Temporeale Quotidiano.

Una vera e propria Truffa . Lo scorso 8 gennaio, i carabinieri della Stazione di Aprilia , deferivano in stato di libertà una cittadina rumena, classe 98, in ... (ilcorrieredellacitta)

Aprilia – Lunedì ad Aprilia (LT), i Carabinieri del N.O.R.M. – Sezione radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà per “ricettazione”, un 65enne ... (temporeale.info)

Prima Ruba una carta di credito quindi la usa presso un bancomat: denunciata 16enne pontina: La giovanissima borseggiatrice ha compiuto la sua azione criminosa in combutta con la madre, come accertato dalle indagini dei carabinieri di Terracina ...latinaquotidiano

Rovigo, ritrovata la moto da gara del Motoclub dei Rapaci che era stata Rubata: Ma andiamo con ordine. «La moto è stata Rubata nella notte fra sabato e domenica a Lendinara - aveva spiega Gini - era su un carrello che è stato scassinato. C'erano due prototipi, un'Aprilia che poi ...corrieredelveneto.corriere

Sorpresi a Rubare in casa ad Aprilia: arrestati, ma sono già tutti liberi: 5 giovani di etnia slava colti in flagrante e arrestati per furto in abitazione ad Aprilia. Incensurati, non andranno in carcere ...ilcaffe.tv