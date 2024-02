' Apple abbandona i piani per la sua auto elettrica'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)i suoiper un', scaricando uno dei progetti più ambiziosi della sua storia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la comunicazione ha colto di sorpresa i quasi duemila dipendenti del progetto. A loro sarà chiesto di concentrarsi sull'intelligenza artificiale. L'indiscrezione aiuta i titoli dia Wall Street, dove salgono di oltre l'1,2%, e piace anche a Elon Musk che, ripostandola su X, ci allega due emoji, uno di saluto e un altro con una sigaretta. L', conosciuta come 'Project Titan', era un progetto per diversificare la produzione dial di là dell'iPhone e per tentare di competere con Rivian e Tesla. Un progetto talmente segreto che ...