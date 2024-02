Antonella Clerici | i rumors sull’uscita di scena di Biagiarelli | “Se n’è lavata le mani”

Le voci sullo scioglimento de Il Volo circolano da settimane. Per ora i diretti interessati non hanno né commentato né smentito. A prendere la parola sul caso ... (tpi)

(Adnkronos) – Antonella Clerici si è candidata per condurre il Festival di Sanremo 2025? Sul numero di Chi in edicola domani la conduttrice, in onda su ... (seriea24)