Antonella Clerici | “A Sanremo 2025 assolutamente non ci penso Biagiarelli non ha colpe”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si confessa in un’intervista a tutto tondo sul settimanale Chi. Nei giorni scorsi era rimbalzato con insistenza il suo nome per la conduzione di, dopo la decisione di Amadeus di lasciare il Festival dopo cinque anni: “La verità è che ho risposto a una boutade di Fiorello fatta alle sette del mattino. L’unica battuta che mi sia venuta è stata: Con te lo farei. Ma,, non ci. Dopo ildi Amadeus anch’io direi di no, ma qualcuno lo dovrà pur fare. È chiaro che, avendolo già fatto, so che cosa significa. Ma non ci, ho i miei programmi che vanno molto bene. Ecco, chiunque lo faccia deve essere uno, deve essere il comandante, lo dico per esperienza. Altrimenti diventa un caos. E poi ...