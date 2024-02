Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 28 febbraio 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), mercoledì 28è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 28, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diBrando è uscito in esterna sia con Beatriz che con Raffaella. A Beatriz l’uomo ha fatto una sorpresa andandola a trovare a Milano. Guardando l’esterna, Raffaella ha cominciato a piangere dietro le quinte e inizialmente non ha voluto entrare in ...