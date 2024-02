Antibiotici e allergeni nell’inchiostro per tatuaggi | negli USA rilevati composti nell’83% dei casi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ricercatori dell'Università Binghamton di New York hanno rilevato sostanze "nascoste" - cioè non riportate in etichetta - in 45 dei 54 inchiostri peranalizzati e vendutiUSA. Tra quelle rilevate glicole polietilenico (PEG), 2-fenossietanolo e persino un antibiotico per infezioni urinarie.