Anteprima regionale per la nuova Lancia Ypsilon da Maldarizzi Automotive

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) - Sabato 2 marzo evento esclusivo tra reveal dell'edizione limitata Cassina, aperitivo, musica e armocromia Bari, 28/02/2024 -per scoprire lasabato 2 marzo da. A partire dalle 19, il nuovo showrooma Bari in via Oberdan 2 ospiterà l'evento, un'occasione per aprire per la prima volta la rinnovata Casadella. Laedizione limitata Cassina vede dettagli stilistici esclusivi grazie alla partnership con Cassina, dal colore blu, ai sedili in velluto a cannelloni e il tavolino firmato Cassina. 1906 ...

Bjorn Larsson torna a Dedica per i 30 anni del festival: Alcuni giorni fa è uscita la sua nuova opera, il saggio filosofico edito da Raffaello Cortina Essere o non essere umani, che presenterà in Anteprima regionale a Sacile venerdì 1 marzo.ansa

Bari, presentazione della nuova Lancia Ypsilon in Anteprima regionale da Maldarizzi Automotive: BARI – Anteprima regionale per scoprire la Nuova Lancia Ypsilon sabato 2 marzo da Maldarizzi Automotive. A partire dalle 19, il nuovo showroom Lancia a Bari in via Oberdan 2 ospiterà l’evento, ...lagazzettadelmezzogiorno

Aeroporti “green”: l'obiettivo di Puglia, Albania e Montenegro: Un progetto Interreg di cooperazione transfrontaliera per ridurre le emissioni di CO2 a tutti i livelli, dai motori degli aerei al consumo di plastica a terra, ha prodotto un manuale di consigli prati ...balcanicaucaso