Anna Tatangelo ai fan | “Presto nuova musica | sono cambiate tante cose dall’ultimo album”

La cantante ha preso parte agli show della Settimana della Moda assieme al compagno Mattia Narducci e per farlo ha optato per un outfit total black dal taglio ... (fanpage)

In Campidoglio premiate dal sindaco le donne speciali del 2023, terza edizione del Premio Nazionale Roma Rose: Tra le premiate che sono annunciate all'evento in Campidoglio ci sono la virologa Ilaria Capua, la Presidentessa della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, la cantautrice ...ilmessaggero

Anna Tatangelo, che con Mattia Narducci ha ritrovato l'amore: Vederli insieme in pubblico non è frequente, ma per la Milano Fashion Week Anna Tatangelo e il compagno Mattia Narducci hanno fatto un'eccezione, in front row da Giorgio Armani. Le foto che ritraggono ...vanityfair

Gigi D’Alessio rivelazione, la foto sui social scatena i fan: “Il mio patrimonio”: Di lui si sono occupati spesso, anche i giornali scandalistici. In molti ricorderanno della sua storia d’amore con Anna Tatangelo, un’unione vissuta sotto le luci dei riflettori, per via della ...newscinema