Anita smaschera Massimiliano | “Cosa mi ha detto quando eravamo soli”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In questi giorni nella casa del Grande Fratello l’amicizia traOlivieri e Giuseppe Garibaldi ha subito una battuta d’arresto. La gieffina lunedì pomeriggio si è appartata in sauna cone gli ha confessato: “Ieri sera ho passato un po’ di tempo con Alessio e lui si è incupito. Infatti stamani non ha voluto la colazione.ta storia di sempre. E sempre le stesse cose. Basta, io sono piena, fine, no basta. Non assecondo più queste storie, sono davvero piena. Io sono troppo stanca e anche per me sono cinque mesi e mezzo. Io adesso devo pensare a me stessa. A me fa piacere passare una serata con Sergio e Alessio e non posso stare attaccata a lui“. Varrese ha rivelato che secondo lui Giuseppe prova qualdi più di una semplice amicizia: “Secondo me lui non si rende del tutto conto di quello che sente. ...