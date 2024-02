Angri | spaccio di droga | arrestato 58enne

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il 27 febbraio, ad(SA), i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno, in flagranza di reato, “per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente”, undel posto. I Carabinieri, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione dell’attività died al consumo di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato, all’esito di perquisizione domiciliare e personale, circa 43 gr. di cocaina suddivisa in dosi. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Segui ZON.IT su Google News.