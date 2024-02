Andrea Vincenzi | dimesso 3 volte dal pronto soccorso muore a 12 anni per una polmonite

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una graveha ucciso, il piccolo calciatore morto lo scorso 21 febbraio al Regina Margherita. Il 12enne era arrivato in ospedale in arresto cardiaco ed era già statotrein 48 ore daldi Chivasso. Ora, i primi risultati dell’autopsia sul suo corpo, eseguita dal medico legale Alessandro Marchesi su incarico della Procura di Ivrea, rivelano “Insufficienza respiratoria causata da una gravecon importante versamento pleurico e schiacciamento del polmone”. “Che ci fosse un importante versamento pleurico è una notizia che causa un’ulteriore sofferenza alla famiglia di. Perché tutti noi ci chiediamo se non sarebbe stato possibile rilevarlo durante uno dei ricoveri a ...