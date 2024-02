Andrea Cerioli rivela com’è nata l’idea di chiamare Allegra la figlia avuta con Arianna Cirrincione E in merito al loro colpo di fulmine…

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ex tronista di Uomini e Donne, che lo scorso 6 febbraio è diventato padre della piccola, frutto dell’amore con, ha raccontato come èla relazione con l’ex corteggiatrice. “Sono, ho 34 anni e sono un ragazzo in questo momento fortunato e felice“, ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello, ospite di una puntata del podcast Hey Luca! condotto da Luca Gervasi. A seguire,ha svelato chedila primogenitadal film Hitch – Lui sì che capisce le donne con protagonista Will Smith. Hitch è un film meraviglioso, trovo veritiero che per conquistare una donna ci voglia dell’ingegno, dell’astuzia, ...

Arianna Cirrincione, la dolce dedica per la figlia Allegra: «Lei è l'unica per me»: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati genitori della loro prima bambina Allegra all'inizio del mese di febbraio, martedì 6 per la precisione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne non ...msn

Ravenna. Rita dagli occhi neri: il nuovo romanzo di Ilaria Cerioli alla Domus dei Tappeti di Pietra: Sabato 24 febbraio, alle ore 16, presso la Domus dei Tappeti di Pietra, Ilaria Cerioli presenta il suo ultimo romanzo ... nel 2021 Il viaggio di Ausonia (Foschi editore) insieme con Andrea Baravelli; ...ravennanotizie

Uomini e donne, la coppia scoppia e finisce malissimo: scambio di accuse da pelle d’oca: Una coppia di Uomini e donne, dopo aver annunciato la rottura nei giorni scorsi, si è lanciata sui social delle pesanti accuse.milano.cityrumors