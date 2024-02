Ancora non funziona Yahoo Mail oggi 28 febbraio da app e browser | focus assistenza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Anche in questo mercoledì 28non. Siamo al cospetto di un down acclarato, di cui le prime segnalazioni sono partite nel pomeriggio di ieri come opportunamente riportato sulle nostre pagine. La casella di posta elettronica molto diffusa mostra dei serti problemi di accesso, sia da app mobile che dainternet, senza alcuna distinzione. Come si manifestano i problemi del servizio di posta elettronica? Il sitogenerico è raggiungibile ente ma è al tentativo di autenticazione al proprio profilo con nome utente e password corretti che il sistema restituisce una pagina bianca o qualche errore. Come naturale conseguenza, ecco che non si possono consultare i messaggi giunti nella casella, né tanto meno si possono inoltrare ...

