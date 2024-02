Ancora i saluti romani e il rito del presente nel cuore di Roma Decine di fascisti ricordano così l’omicidio di Miki Mantakas

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildel “”, cori in greco e gli immancabiliper ricordare una vittima degli anni di piombo. Mercoledì sera qualche decina di persone, militanti di estrema destra, si è ritrovata all’angolo tra via Ottaviano e Piazza Risorgimento, a, per commemoraredi, studente universitario di estrema destra, militante della Lega nazionale degli studenti greci in Italia e del Fronte universitario d’azione nazionale, ucciso 49 anni fa, il 28 febbraio 1975, da due proiettili nel corso degli scontri con militanti di estrema sinistra avvenuti a margine del processo per il rogo di Primavalle. Deldifurono accusati due militanti dell’organizzazione ...