(Di mercoledì 28 febbraio 2024) IlRobertoè statoper 11. Lo rivelano fonti legali in merito al procedimento disciplinare avviato neiscorsi dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”. La sospensione avrà anche l’effetto di una “uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio”. Il difensore del militare ha già detto che farà ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Leggi anche: Cos’è la Malattia del cervo zombie, la nuova emergenza e i rischi per l’uomo Ilper 11dopo l’uscita del libro “Il mondo al contrario” IlRoberto Vanacci ...

I leader della Economic Community of West African States (nota con l’acronimo Ecowas ) si dovevano riunire giovedì per parlare della decisione senza precedenti ... (formiche)

Ancora guai per Vannacci, il generale sospeso dall’impiego per 11 mesi: ecco perché: Ancora guai per il generale Vannacci: sospeso dall'impiego per 11 mesi. Il difensore del militare ha già detto che farà ricorso al Tar.urbanpost

Agropoli, operazione «Ultimo brindisi»: nuovi guai per Malandrino: L'uomo, già al centro di altre inchieste, è finito al centro di un'ulteriore indagine legata a una presunta frode nel settore delle bevande ...infocilento

Tormenti e speranze di Francesco ad un mese dallo stop dei medici: «Ho pensato di smettere ma ho Ancora fiducia»: Sembrava (o forse solo si sperava) potesse rientrare a inizio 2024, contestualmente al girone di ritorno, invece Ancora nulla. L’ultimo a entrare ... ma perennemente alle prese con guai fisici. La ...ilgazzettino