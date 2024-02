Anche la biblioteca fa le ore piccole. La Della Fonte aperta fino alle 23

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A Montemurlo la cultura non va a letto presto. Ogni mercoledì laBartolomeoresta, con orario continuato d23. Un’intera giornata per leggere, studiare, ascoltare musica, guardare film o navigare su internet tra gli scaffalicomunale che dalla scorsa settimana ha dato il via ad una nuova rassegna di presentazioni editoriali. Si chiama ’Mercoledì in biblio’ ead aprile,21 propone un autore e un libro da scoprire. Sette appuntamenti, alcuni dei quali con grandi nomi del panorama letterario italiano, come Marco Vichi, l’autore del commissario Bordelli, che il 10 aprile presenterà ’Il Ritorno’ (ed. Guanda 2024), la storia di Maria, una donna nata ...