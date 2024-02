Anche in Piemonte Pd e M5s possono trovare l’accordo | la Sardegna dice che non è tutto perduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ogni tanto condivido con quattro amici al bar un buon caffè. Non parliamo solo di nipoti e prostate, ci arrabbiamo perché i trasporti pubblici non funzionano come si vorrebbe, del costo della vita che cresce senza sosta, dell’inquinamento, della pochezza di chi comanda, della fine della città-fabbrica e della giustizia che traballa, dei vecchi che non vogliono togliersi di mezzo e dei giovani che sembrano senza direzione. Veniamo tutti da lunghe e felici carriere, un paio non hanno ancora finito di lavorare. Ne abbiamo viste di tutti i colori, perciò abbiamo imparato ad affrontare i grandi problemi con la pacatezza del distacco generato dall’età e dai disinganni. Se no, si diventa matti. La settimana scorsa mi sono apparsi un po’ nervosi. Era chiaro che non volevano parlare del solito, aspettavano al varco proprio me, quello più dotato di trascorsi in politica. Saltati quasi del ...