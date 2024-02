Ammissione di Varrese dopo una lite | “Aveva ragione Beatrice!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Massimilianosi è sentito tradito dai suoi amici per le nomination che si è beccato nelle ultime due puntate del Grande Fratello e per questo ieri ha riunito tutti i gieffini in salone. L’attore ha fatto un’ed ha dichiarato di essersi sentito ‘sacrificabile’ e di aver notato un’alleanza tra i più giovani del gruppo. “C’è confine tra la confidenza e la mancanza di rispetto. Mi sono stancato di sentire questa cosa dei giovani e degli adulti. A 25 anni siete già adulti. Voi non sapete le battaglie che io come artista combatto fuori da qui. Giusto pensare che io possa avere una stabilità economica e una carriera, ma voi non lo sapete. Inoltre a 25 anni io penso che si è già un po’ in ritardo per realizzare qualcosa di grande e bello, forse dovevate partire un po’ prima. E poi basta con questo preconcetto che un attore è certamente ...