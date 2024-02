Amici | chi va al Serale? I due allievi a rischio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Manca poco aldie le maglie oro che vengono attribuite aglidella scuola che vi prenderanno parte sono sempre meno. Proprio durante il daytime di ieri la produzione del talent show di Maria De Filippi ha comunicato ai professori il numero diche potranno accedere ale questo ha scosso tutta la classe. A seguito delle insistenze dell'insegnante di danza Raimondo Todaro - "Non darò nessuna maglia finché non avrò saputo quanti ragazzi potranno accedere al" ha più volte ripetuto durante la puntata -, la produzione è intervenuta annunciando che i concorrenti alsaranno 15. Ovvero due in meno degli attuali 17della scuola di. A quel punto si è scatenato il dibattito: chi ...