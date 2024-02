Amici 23 daytime 28 febbraio | tre allievi a caccia di una maglia per il Serale

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Torna ildi23: chi saranno i prossimiad accedere al? Arrivano degli importanti confronti in Casetta Pomeriggio di confronti per Anna Pettinelli neldi23. La celebre prof del programma condotto da Maria De Filippi ha incontrato alcuni dei suoi, che stanno cercando di migliorare le loro performance in cerca di un posto al, in partenza il prossimo marzo su Canale Cinque, dove andrà ad occupare la Casella che resterà libera dopo il termine di C’è posta per te. Nahaze si è confrontata con la prof, che ha avanzato delle richieste alla ragazza: “Ho bisogno di tutto il tempo possibile che ho per decidere. Manca la comunicazione, ogni cellula del tuo corpo deve trasmettere qualcosa per far arrivare la ...