Amici 23 | arriva un importante annuncio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) News TV. Durante il day time di ieri 27 febbraio la produzione ha dato unagli allievi. Nel corso della puntata abbiamo visto uno scontro acceso tra gli insegnanti, sia di canto che di ballo: Zerby e Celentano contro Todaro e Pettinelli. Al contempo, abbiamo assistito anche Raimondo Todaro affrontare e affondare letteralmente Nicholas. Tutto ruotava sui chi meritasse la maglia per andare al serale, atto conclusivo del programma che partirà il 16 marzo. Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta crolla in lacrime dopo la diretta: cos’è successo Leggi anche: “Uomini e Donne”, colpo di scena su Roberta Di Padua: cosa succede Todaro affonda Nicholas Per il maestro Todaro, pare ci sarebbe una ballerina che merita il serale più di Nicholas, nonostante fosse suo allievo. Il ballerino è comunque molto apprezzato dal pubblico, ...