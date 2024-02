Amatori | ecco i play-off per l’A1 In 12 si contendono l’ultimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Chiusa la regular season della Serie A2, ha preso forma la griglia dei-off per conoscere la quarta squadra che raggiungerà Casenuove Gambassi, Strettoio Pub e 4 Mori nel2024-’25. Nel girone L si affronteranno Malmantile United, Massarella e Botteghe; nell’M Boccaccio, Brusciana e una tra Unione Valdelsa o Monterappoli; nell’N Martignana (seconda nel girone E per miglior coppa disciplina rispetto al Vinci), Valdorme e Pitti Shoes e nel girone O Sciano, Vinci e Catenese. La formula prevede gare di andata e ritorno con inizio l’8 marzo, con la vincente di ogni raggruppamento che si qualificherà alle semifinali. Contemporaneamente, in attesa di disputare la Coppa Uisp con le squadre di A1 classificate dal quinto al nono(al via il 5 aprile), i tre team già promossi si contenderanno in un triangolare la nuova Supercoppa ...