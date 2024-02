Amarcord e Compleanni Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arrivò anel 1953, assieme a Ottavio Bugatti. Quattro campionati con la casacca del ‘Ciuccio’. In Serie A giocò anche con Triestina e Pro Patria, in B con Spal e Cagliari. Era marchigiano. Il 28 febbraio 1954 Giovanni Ciccarelli andava per la prima volta a segno con la casacca partenopea, realizzando una doppietta, a San Siro contro il Milan. Indossò la maglia del93 volte, andando siglando dieci gol. Si spense nel marzo ’97. Compleanno, nato oggi Compie oggi novant’anni Luigi Bodi. Arrivò nel capoluogo campano nel 1960 dall’Atalanta e in precedenza aveva militato con Torino, Alessandria e Bologna. Era un centrocampista e in azzurro vinse la Coppa Italia del 1962, disputando quattro partite in quella competizione (anche se non la finale). E non dimentichiamo che oggi è il compleanno anche di Luis Vinicio, ...