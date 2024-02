Alunni violenti, il parere dello psicoterapeuta: “Troppa permissività diffusa. Oggi i genitori giustificano i figli e minimizzano i loro gesti”: Incursioni notturne di adolescenti nelle scuole destano preoccupazione e interrogativi. Cosa spinge questi ragazzi a compiere gesti sconsiderati, senza apparentemente riflettere sulle conseguenzeorizzontescuola

L’Arma dei carabinieri tra gli Alunni della scuola primaria per dire insieme no al bullismo: Durante l’incontro si è parlato del bullismo, si come questi comportamenti violenti, che hanno anche la potenzialità di scaturire in fatti rilevanti sotto il profilo penale, debbano essere oggetto di ...inquietonotizie

Schiaffi all’alunna di 10 anni, maestra sospesa per tre mesi: Marisa Francescangeli, insegnante presso la scuola elementare di San Vero Milis (Oristano), è stata oggetto di una nuova sospensione a seguito dell'accusa ...ilfattovesuviano